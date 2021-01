В Башкирии за минувшие сутки 168 человек заболели коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 22 906 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

За прошедший день выздоровели 104 человека. За все время с начала пандемии болезнь побороли 17 334 человека. За минувшие сутки смертельные случаи не зарегистрированы. Напомним, в Башкирии планируется ввести антиковидные паспорта, которые получат переболевшие коронавирусом и те, кто поставил прививку от него.

