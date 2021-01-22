В Башкирии зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 11:30Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Оперштаб Башкирии сообщил данные о заболевших коронавирусом за прошедшие сутки.

На сегодняшний день выявлено 168 новых случае заболевания. За весь период пандемии коронавирус подтвердился в 22 738 случаях. При этом выздоровели 17 230 человек, из них 41 — за последние сутки. В настоящее время на лечении находятся 5 337 пациентов, из которых 659 — в стационарах и 4 678 — амбулаторно.

За прошедшие сутки увеличилось число летальных исходов. Так от Covid-19 скончалось два человека, всего — 171.

Напомним, в Башкирии планируется ввести антиковидные паспорта, которые получат переболевшие коронавирусом и те, кто поставил прививку от него.

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