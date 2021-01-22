В Башкирии зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом

На сегодняшний день выявлено 168 новых случае заболевания. За весь период пандемии коронавирус подтвердился в 22 738 случаях. При этом выздоровели 17 230 человек, из них 41 — за последние сутки. В настоящее время на лечении находятся 5 337 пациентов, из которых 659 — в стационарах и 4 678 — амбулаторно.