В Башкирии зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Оперштаб Башкирии сообщил данные о заболевших коронавирусом за прошедшие сутки.

На сегодняшний день выявлено 168 новых случае заболевания. За весь период пандемии коронавирус подтвердился в 22 738 случаях. При этом выздоровели 17 230 человек, из них 41 — за последние сутки. В настоящее время на лечении находятся 5 337 пациентов, из которых 659 — в стационарах и 4 678 — амбулаторно. За прошедшие сутки увеличилось число летальных исходов. Так от Covid-19 скончалось два человека, всего — 171. Напомним, в Башкирии планируется ввести антиковидные паспорта, которые получат переболевшие коронавирусом и те, кто поставил прививку от него.

