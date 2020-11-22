Холодно и мрачно. Башкирия застыла в ожидании настоящей зимы

На весь день синоптики предсказали пасмурную атмосферу без осадков. Скорость южного спокойного ветра не должна превышать 2,5-3 метров в секунду.
Температура воздуха в утренние часы ожидается не холоднее минус 13 градусов. Днем воздух немного прогреется до минус 5 градусов, к ночи на пару градусов похолодает.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится. Осадки в виде слабого снега, по прогнозам, ожидаются лишь завтра вечером.
Световой день сократится почти до восьми часов темнеть начнет уже после 17.00.