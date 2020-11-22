Холодно и мрачно. Башкирия застыла в ожидании настоящей зимы

Холодно и мрачно. Башкирия застыла в ожидании настоящей зимы

Вчера, 06:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 22 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная и морозная погода.

На весь день синоптики предсказали пасмурную атмосферу без осадков. Скорость южного спокойного ветра не должна превышать 2,5-3 метров в секунду.

Температура воздуха в утренние часы ожидается не холоднее минус 13 градусов. Днем воздух немного прогреется до минус 5 градусов, к ночи на пару градусов похолодает.

В следующие дни характер погоды существенно не изменится. Осадки в виде слабого снега, по прогнозам, ожидаются лишь завтра вечером.

Световой день сократится почти до восьми часов темнеть начнет уже после 17.00.

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