Холодно и мрачно. Башкирия застыла в ожидании настоящей зимы

Сегодня, 22 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная и морозная погода.

На весь день синоптики предсказали пасмурную атмосферу без осадков. Скорость южного спокойного ветра не должна превышать 2,5-3 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы ожидается не холоднее минус 13 градусов. Днем воздух немного прогреется до минус 5 градусов, к ночи на пару градусов похолодает. В следующие дни характер погоды существенно не изменится. Осадки в виде слабого снега, по прогнозам, ожидаются лишь завтра вечером. Световой день сократится почти до восьми часов темнеть начнет уже после 17.00.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter