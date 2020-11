В Башкирии сегодня, 21 ноября, снега снова ждать не стоит. Из-за низкого количества осадков на тротуарах и дорогах может образоваться гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -17,-22°, днем -2,-7°.

В воскресенье, 22 ноября, погода существенно не изменится. Ветер будет по-зимнему темный, умеренный. Ночью может подморозить до -20°. Днем будет значительно теплее -3,-8°. Снег выпадет в грядущий понедельник. Тем не менее, все же стоит быть осторожнее с гололедом. Ветер свое южное направление не сменит, но усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8,-13°, днем -3,-8°.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter