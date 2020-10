Минздрав Башкирии сообщил о количестве заболевших коронавирусом в районах республики

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 73 жителей Башкирии, сообщает региональный Минздрав. Всего Covid-19 подтверждён у 10019 человек.

В Уфе коронавирусом заболели 14 горожан. В Туймазинском районе республики зарегистрировано 12 заболевших, в Салавате — 11. В Кумертау Covid-19 выявлен у шести пациентов, в Татышлинском районе — у пяти, в Болтачевском районе — у четырёх. В Дюртюлинском, Кугарчинском, Мелузовском районах и Стерлитамаке коронавирусом заболели по три человека. В Бурзянском районе подтверждено два случая. По одному заболевшему зарегистрировано в Аскинском, Аургазинском, Белебеевском, Бижбулякском, Мишкинском районах, а также в городах Октябрьский и Нефтекамск. По данным Минздрава, лечение в стационарах проходят 179 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов и три подключены к аппарату ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением пребывают 730 жителей Башкирии. За сутки из больниц выписались 167 человек, всего с начала пандемии — 9062. Новых смертей от коронавируса нет. Всего скончались 48 пациентов. Напомним, в Башкирии также выросло число заболевших внебольничной пневмонией. За сутки Минздрав сообщил о 232 новых случаях заболевания.

