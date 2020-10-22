Минздрав Башкирии сообщил о количестве заболевших коронавирусом в районах республики

По данным Минздрава, лечение в стационарах проходят 179 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов и три подключены к аппарату ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением пребывают 730 жителей Башкирии. За сутки из больниц выписались 167 человек, всего с начала пандемии — 9062.