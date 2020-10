Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о количестве заболевших внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки внебольничная пневмония подтвердилась у 232 человек. Из медучреждений по выздоровлению выписались 227 пациентов с пневмонией. Напомним, 20 октября от пневмонии скончался заведующий сектором по противодействию коррупции Минздрава Башкирии Азат Байбурин. У 43-летнего мужчины осталось трое детей. Похороны прошли сегодня, 22 октября.

