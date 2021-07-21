Стало известно, когда полностью откроют движение на улице Комсомольской в Уфе

Сегодня, 21 июля, на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе рассказал о ходе строительства транспортного узла по улицам Комсомольской, 8 Марта и Города Галле.

По его словам, улицу Комсомольскую на всем протяжении, от улицы 50 лет СССР до улицы Лесотехникума, реконструкция которой началась два года назад, откроют к 1 сентября. Сейчас на дороге выносят 27-ми силовые электрические кабели общей протяженностью 19,5 километра. — Так же ко Дню знаний будут завершены работы по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинский учреждений. На остальных участках тротуары, наружное освещение и видеонаблюдение будут устроены к концу ноября 2021 года, — отметил Константин Паппе. Он добавил, что вчера, 20 июля, был открыт технический проезд на участке от улицы имени Города Галле до улицы 50 лет СССР, протяженностью 1,2 километра. На этом участке завершили устройство бортового камня, тротуаров и технической полосы протяженностью 2,8 километра, сделали асфальт площадью 22 195 квадратных метров и пешеходные тротуары на 3 192 квадратных метра. Также здесь переделали транспозиционные колодцы, сети газопровода, ливневую канализацию. Ещё осталось установить светофоры, тротуары, наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Напомним, реконструкция улицы Комсомольской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Лесотехникума до бульвара Хадии Давлетшиной началась ещё в 2019 году. Ко Дню Города 12 июня было открыто движение на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы имени Города Галле.

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