В Уфе пройдет пикет к Международному дню поддержки жертв пыток

Ряд мероприятий, посвященных Международному Дню ООН поддержки жертв пыток, пройдут в Нижнем Новгороде, Москве, Оренбурге, Краснодаре и в Уфе.
Организаторы мероприятия ставят перед собой цель информирования общественности о необходимости соблюдения национального законодательства и международных обязательств по предотвращению пыток и иных видов жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения.
Если в ряде городов откроются выставки работ, премьеры фильмов, посвященные этой теме, то в Оренбурге и в Уфе пройдут пикеты.
26 июня в 12.00 всех неравнодушных приглашают на площадь перед Городским культурно-досуговым центром (ул. Первомайская, 47).
26 июня Генеральная Ассамблея ООН провозгласил Международным днем пыток в 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета. Этот день посвящен привлечению общественного внимания к необходимости искоренения пыток и обеспечения реализации положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.