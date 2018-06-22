В Уфе пройдет пикет к Международному дню поддержки жертв пыток

Организаторы мероприятия ставят перед собой цель информирования общественности о необходимости соблюдения национального законодательства и международных обязательств по предотвращению пыток и иных видов жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения.

Если в ряде городов откроются выставки работ, премьеры фильмов, посвященные этой теме, то в Оренбурге и в Уфе пройдут пикеты.

26 июня в 12.00 всех неравнодушных приглашают на площадь перед Городским культурно-досуговым центром (ул. Первомайская, 47).