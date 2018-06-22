В Башкирии, как и по всей стране, проходит акция «Свеча памяти»

В Москве на Крымской набережной сегодня, 22 июня, ранним утром зажгли 1418 «георгиевских» свечей, каждому дню войны была посвящена отдельная свеча. Об этой акции подробно рассказали «Новые Известия».

Международная мемориальная акция «Свеча памяти» началась по всей стране 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, у мемориалов во всех городах-героях и городах воинской славы. К ней присоединились жители десятков городов, поселков и деревень по всей стране, чтобы вспомнить тех, кто 77 лет назад встал на защиту Родины от фашистских захватчиков.

В разных населенных пунктах Башкирии также прошли такие акции. К примеру, одна из них состоялась ровно в 04:00 возле мемориального комплекса «Дума солдата» в городе Октябрьский собралось более 100 человек со свечами и цветами.

Главное же событие «Свечи памяти» прошло в Зале памяти и скорби Музея Победы на Поклонной горе в полдень 22 июня. Там горел огонь, от которого свои свечи зажгли тысячи людей. Выбор места символичен - в этом зале хранятся Книги Памяти всех республик бывшего СССР, в которые внесены миллионы имен погибших и пропавших без вести в самой страшной войне в истории человечества.

Акции продолжаются и сегодня весь день. В них могут принять участие все желающие. Для этого нужно прийти к памятным местам или мемориалам в своем населенном пункте либо зажечь свечу на своем окне в 21 час по местному времени и опубликовать фото или видео с хештегом #СвечаПамяти и названием города.