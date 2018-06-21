«Свеча памяти»: Как в России пройдет День памяти и скорби
Сегодня, 16:18ПолитикаРустэм БашкирцевФото: 56nv.ru
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21-22 июня по всей стране пройдет Международная мемориальная акция «Свеча памяти».
22 июня – в годовщину начала Великой отечественной войны – в стране отмечается День памяти и скорби. Уже этим вечером в стране начнутся акции в память о погибших в этой войне.
Так в Москве на Крымской набережной вечером 21-го июня свечу, которая была освещена в Елоховском соборе, передадут байкеры клуба «Ночные волки». И от нее зажгут 1418 свечей - «Линию памяти», сколько дней длилась война, столько и свечей.
Старт всероссийской акции, посвященной началу Великой Отечественной войны, будет дан 22 июня в 00:00 в Музее Победы. Свечи зажгут 1418 волонтеров Победы вместе с ветеранами Великой Отечественной войны.
Такие же акции пройдут и в других городах страны. Первыми это сделают на Дальнем Востоке.
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