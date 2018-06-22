Рустэм Хамитов возложил цветы к памятнику Александру Матросову

Сегодня в День памяти и скорби глава Башкирии Рустэм Хамитов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову в уфимском парке имени Ленина, сообщили в пресс-службе главы республики.

Здесь же родственникам передали личные вещи и медальоны красноармейцев, уроженцев Башкирии Зинната Валиуллина и Петра Рассказова, которые погибли 9 мая 1942 года в бою около деревни Старое Рамушево Новгородской области.

Мы сегодня отдаём дань памяти всем, кто сложил головы на полях сражений, кто вернулся домой изувеченным, раненым, тем, кто трудился в тылу, создавал все условия для Победы 1945 года сказал Рустэм Хамитов.