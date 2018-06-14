Роскомнадзор предупредил СМИ о соблюдении правил в День памяти и скорби

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пояснила, что развлекательные передачи – это те программы с признаками «юмора, азарта, получения удовольствия, наслаждения и эмоционального комфорта». Имеются в виду эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, юмористические сериалы и комедии. Об этом пишет газета «Известия».