Роскомнадзор предупредил СМИ о соблюдении правил в День памяти и скорби
Вчера, 00:25Общество
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Роскомнадзор напомнил телеканалам и радиостанциям, что 22 июня в День памяти и скорби в России должны быть отменены развлекательные программы.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пояснила, что развлекательные передачи – это те программы с признаками «юмора, азарта, получения удовольствия, наслаждения и эмоционального комфорта». Имеются в виду эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, юмористические сериалы и комедии. Об этом пишет газета «Известия».
Роскомнадзор разрешил показывать утренние и вечерние шоу без развлекательного контента.
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