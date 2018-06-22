В День памяти и скорби в «Огнях Уфы» решили устроить пенную дискотеку

В соцсетях неоднозначную реакцию вызвало проанонсированное развлекательным комплексом «Огни Уфы» мероприятие – пенная вечеринка с танцами и go-go-перфомансом, которое запланировано на вечер 22 июня, объявленный в России Днем памяти и скорби.

- О каком патриотическом воспитании молодежи можно говорить, если вместо воспоминаний о погибших во время страшной войны им предлагают пойти танцы с полуголыми девушками? Неужели никто не следит за репертуаром таких заведений? - так наиболее полно выразил свое возмущение данным фактом в одной из групп ВКонтакте Искандер Сафиуллин.

Его мнение встретило поддержку у многих других пользователей соцсетей. Впрочем, нашлись и те, кто не увидел ничего предосудительного в проведении развлекательного мероприятия в дату, которая на государственном уровне объявлена Днем памяти и скорби.

- После войны прошло уже больше 70 лет, у студентов каникулы после сессии. Что же они должны теперь вместо заслуженного после учебы отдыха молиться весь день? – задался вопросом пользователь I$Idor.

В администрации заведения нас заверили, что вечеринка обязательно пройдет.