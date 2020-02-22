Вне политики: журналисты поделили депутатов Госсобрания Башкирии по знакам Зодиака
Вчера, 13:30ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Полученные результаты оправдали ожидания.
Сюжеты: Власть без цензуры
Накануне, 21 февраля, портал UfaTime.ru опубликовал результаты любопытного исследования анкетных данных депутатов Госсобрания Башкирии. Журналисты посчитали, представителей каких знаков Зодиака среди них больше всего.
Оказалось, что преобладают Тельцы – их набралось 15 из 110 депутатов, за ними следуют Овны и Львы, к каждому знаку относятся по 12 парламентариев.
Меньше всего набралось представителей знака Девы – только 5.
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