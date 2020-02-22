Вне политики: журналисты поделили депутатов Госсобрания Башкирии по знакам Зодиака

Накануне, 21 февраля, портал UfaTime.ru опубликовал результаты любопытного исследования анкетных данных депутатов Госсобрания Башкирии. Журналисты посчитали, представителей каких знаков Зодиака среди них больше всего.

Оказалось, что преобладают Тельцы – их набралось 15 из 110 депутатов, за ними следуют Овны и Львы, к каждому знаку относятся по 12 парламентариев.