В Башкирии депутаты решили еще сильнее наказать рублем нелегальных перевозчиков
21 февраля, 17:25ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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В Госсобрании РБ подготовили изменения в законодательство.
Накануне, 20 февраля, стало известно, что депутаты Госсобрания РБ предлагают внести изменения в действующее законодательство, добавив туда новые санкции для нелегальных автоперевозчиков.
Главная цель новшесвта – облегчить финансовую нагрузку на госбюджет, поскольку при действующем законодательстве государство вынуждено оплачивать эвакуацию, доставку и содержание арестованного у нелегалов транспорта.
Но если транспорт будет не арестован, а задержан, то и платить за все вышеупомянутые манипуляции с ним будет его хозяин.
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