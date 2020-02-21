В Башкирии депутаты решили еще сильнее наказать рублем нелегальных перевозчиков

Накануне, 20 февраля, стало известно, что депутаты Госсобрания РБ предлагают внести изменения в действующее законодательство, добавив туда новые санкции для нелегальных автоперевозчиков.

Главная цель новшесвта – облегчить финансовую нагрузку на госбюджет, поскольку при действующем законодательстве государство вынуждено оплачивать эвакуацию, доставку и содержание арестованного у нелегалов транспорта.

Но если транспорт будет не арестован, а задержан, то и платить за все вышеупомянутые манипуляции с ним будет его хозяин.