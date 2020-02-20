В Башкирии депутаты намерены ужесточить наказание для «черных копателей»

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что депутаты Госсобрания РБ намерены внести в действующее законодательство изменения, касающиеся усиления ответственности за нарушения правил недропользования. Подробности сообщили в пресс-службе парламента.

По мнению законодателей, практика показывает, что существующие сейчас штрафы не помогают остановить расхищение полезных ископаемых. Так, по итогам 2019 года, в Башкирии было зарегистрировано, как минимум, 185 случаев незаконной добычи достояния недр. Сумма ущерба превысила 155 млн. рублей. Просчеты в этом вопросы стали причинами увольнения предыдущих руководителей Минэкологии РБ.

Поэтому депутаты предлагаю ужесточить санкции для «черных копателей».

Во-первых, они имеют в виду увеличение сумм штрафов: с граждан – от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, с должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, с предприятий – от 2 млн до 5 млн рублей. Сегодня суммы штрафов на порядок ниже.