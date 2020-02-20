Депутаты «Единой России» единогласно поддержали изменение закона о маткапитале

Как сообщает tass.ru, основным автором указанного выше законопроекта стал президент Владимир Путин. Российскому лидеру принадлежит и сама идея материнского капитала. Новые поправки предусматривают продление действия данной программы до конца 2026 года. На маткапитал в сумме 466 000 рублей могут рассчитывать семьи, где с первого января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. После рождения или усыновления второго и последующих детей размер выплаты семье вырастет до 616 000 рублей.

Правом получения материнского капитала наделят и одиноких отцов, а также мужчин, усыновивших или взявших на воспитание ребенка. Срок рассмотрения заявки снизится до пяти суток. Процесс выдачи денег существенно упростят.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрея Исаева, изменение закона позволит решить много вопросов в интересах семей. Партия в кратчайшие сроки объединила усилия всех ветвей власти. Удалось разработать механизм, который позволит не заволокитить данное решение. Ведь его так ждут россияне. Чиновники должны работать над решением социальных проблем. На это политиков ориентирует Владимир Путин.

Новые поправки позволят уменьшить количество процедур и сократить время по подбору документов для материнского капитала. Семье нужно будет всего один раз написать заявление. В документе сразу учтут все особенности. Родителям не придется просить помощи у юристов и заверять решение о направлении сертификата на приобретение квартиры, подчеркнула координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Отметим, что поправки в законопроект, касающиеся использования маткапитала, депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму 10 февраля.

Так, в Башкортостане по оперативным данным Центра ситуационных и проектных решений республиканского Министерства здравоохранения с начала года появилось на свет свыше 4500 детей. Данный показатель примерно соответствует уровню рождаемости 2019 года. Всего же в прошлом году в регионе родился 42 031 ребенок. В ходе Послания президента Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые условия выплат маткапитала и поведал о продлении программы как минимум до конца 2026 года. С первого января текущего года материнский капитал станут получать и те семьи, в которых есть только один ребенок. Им выплатят 466 617 рублей.

В Башкортостане, по данным на первое февраля нынешнего года, за весь период с начала реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» выдано 319 510 сертификатов на маткапитал.

«Большинство семей нашей республики направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий — свыше 262 000 семей (82%), на получение образования детьми — 14 000 семей. Воспользовались правом распорядиться средствами для оплаты дошкольного образования детей 1700 семей. На формирование накопительной пенсии матери перечислены средства 157 владельцев сертификатов, пять семей потратили деньги на покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на ежемесячную выплату с рождением второго ребенка перечислено 1883 владельцам сертификатов», — рассказала региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Лилия Гумерова.

Большинство семей направляют средства маткапитала на улучшение жилищных условий. По итогам четвертого квартала 2019 года средняя стоимость двухкомнатной квартиры (50 квадратных метров) в регионе равна 2,9 миллиона рублей на вторичном и 3,2 миллиона рублей на первичном рынке. Используя материнский капитал, молодые родители обычно берут жилье в ипотеку. Однако ставки по ней остаются еще достаточно высоки.