Активисты «СтопБашРТС» направили Хабирову требования по ситуации с отоплением

Активисты надеются, что им удастся встретится с руководством республики.

Активисты общественного движения «СтопБашРТС» направили главе Башкирии Радию Хабирову обращение в котором перечисляется список требований направленных на разрешение ситуации с высокими счетами за отопление. Обращение, было подготовлено на стихийном собрании с представителями правительства Башкирии в минувший понедельник, организованного после попытки прорваться в здание республиканского правительства. Напомним, порядка 200 человек, по данным активистов, пришло в Дом республики с требованием встречи с главой региона. Среди требований значится снижения тарифов, возвращение незаконных начислений за прошедшее время, привлечение причастных к уголовной ответственности и отставка министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева. Сроком выполнения требований значится 1 февраля. В разговоре с «Эхо-Москвы» один из лидеров движения Альберт Рахматуллин сказал, что обращение подписало «около 200 человек». При этом активисты понимают, что все требования выполнить к указанному сроку скорее всего не получится. Однако, Рахматуллин надеется, что таким способом удастся встретиться с руководством республики и приступить к подготовке дорожной карты по разрешению возникшего кризиса.

