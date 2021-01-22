Активисты «СтопБашРТС» направили Хабирову требования по ситуации с отоплением

Активисты «СтопБашРТС» направили Хабирову требования по ситуации с отоплением

Вчера, 12:51ОбществоТимур Алмаев
Активисты надеются, что им удастся встретится с руководством республики.

Активисты общественного движения «СтопБашРТС» направили главе Башкирии Радию Хабирову обращение в котором перечисляется список требований направленных на разрешение ситуации с высокими счетами за отопление. Обращение, было подготовлено на стихийном собрании с представителями правительства Башкирии в минувший понедельник, организованного после попытки прорваться в здание республиканского правительства. Напомним, порядка 200 человек, по данным активистов, пришло в Дом республики с требованием встречи с главой региона.

Среди требований значится снижения тарифов, возвращение незаконных начислений за прошедшее время, привлечение причастных к уголовной ответственности и отставка министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева. Сроком выполнения требований значится 1 февраля.

В разговоре с «Эхо-Москвы» один из лидеров движения Альберт Рахматуллин сказал, что обращение подписало «около 200 человек». При этом активисты понимают, что все требования выполнить к указанному сроку скорее всего не получится. Однако, Рахматуллин надеется, что таким способом удастся встретиться с руководством республики и приступить к подготовке дорожной карты по разрешению возникшего кризиса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы