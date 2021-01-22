Активисты «СтопБашРТС» направили Хабирову требования по ситуации с отоплением

В разговоре с «Эхо-Москвы» один из лидеров движения Альберт Рахматуллин сказал, что обращение подписало «около 200 человек». При этом активисты понимают, что все требования выполнить к указанному сроку скорее всего не получится. Однако, Рахматуллин надеется, что таким способом удастся встретиться с руководством республики и приступить к подготовке дорожной карты по разрешению возникшего кризиса.