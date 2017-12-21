В полиции Башкирии рассказали, где больше всего торгуют наркотиками

В черный список попали крупные города республики.

Больше всего работы у специалистов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ в городах с высокой плотностью населения.

- В основном напряженная обстановка в крупных городах – в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске», - отметил начальник ведомства Владислав Ситдиков. - Как правило, наркодилеры ориентируются на рынок сбыта, в небольших населенных пунктах покупателей меньше. Чем больше людей, тем шире возможности организовать незаконный оборот, — сказал он.

Владислав Ситдиков рассказал и о работе по выявлению сайтов пронаркотического содержания.

- В этом году информация о 1950 сайтах направлена в Роскомнадзор для принятия решения о блокировке ресурса или ограничения доступа. Совместно с прокуратурой Башкортостана проверяется деятельность негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией наркопотребителей, — проинформировал начальник Управления.

В целом он оценивает ситуацию в Башкирии как стабильную. Глава ведомства положительно оценивает введение запрета на продажу в аптеках кодеин-содержащих препаратов.