В полиции Башкирии рассказали, где больше всего торгуют наркотиками
Больше всего работы у специалистов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ в городах с высокой плотностью населения.
- В основном напряженная обстановка в крупных городах – в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске», - отметил начальник ведомства Владислав Ситдиков. - Как правило, наркодилеры ориентируются на рынок сбыта, в небольших населенных пунктах покупателей меньше. Чем больше людей, тем шире возможности организовать незаконный оборот, — сказал он.
Владислав Ситдиков рассказал и о работе по выявлению сайтов пронаркотического содержания.
- В этом году информация о 1950 сайтах направлена в Роскомнадзор для принятия решения о блокировке ресурса или ограничения доступа. Совместно с прокуратурой Башкортостана проверяется деятельность негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией наркопотребителей, — проинформировал начальник Управления.
В целом он оценивает ситуацию в Башкирии как стабильную. Глава ведомства положительно оценивает введение запрета на продажу в аптеках кодеин-содержащих препаратов.
- Дезоморфин исчез в 2012 году, - отметил он. – Конечно, в этом сыграло роль и наводнение наркорынка синтетическими наркотиками. Периодически мы проверяем аптеки на факты продажи запрещенных препаратов – нарушений нет.