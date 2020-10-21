В Башкирии самозанятым пообещали господдержку

Напомним, что самозанятые платят в бюджет республики по 4% от суммы своего дохода, если работают с физическими лицами, и 6% — при работе с компаниями или ИП. При регистрации самозанятых до конца 2020 года, они получат налоговый бонус 12 130 рублей к существующему налоговому вычету в размере 10 000 рублей.