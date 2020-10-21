В Башкирии самозанятым пообещали господдержку

В Башкирии самозанятым пообещали господдержку

Вчера, 11:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания-Курултая 29 октября в первом чтении рассмотрят проект закона, который позволит оказать поддержку самозанятым. Напомним, специальный налоговый режим для лиц, не являющихся ИП, действует на территории Башкирии с 1 января 2020 года.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, новый законопроект позволит распространить на самозанятых все те меры господдержки, которые применяются в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Более того, чиновники считают, что это может помочь в большей активности легализации деятельности самозанятых.

— За первые семь месяцев новый статус получили более 20 тысяч жителей республики. Ожидаем, что принятие закона поддержит эту хорошую тенденцию — граждане, работающие «на себя», станут полноправными предпринимателями, а республиканский бюджет получит дополнительный доход,отметил Толкачев.

Напомним, что самозанятые платят в бюджет республики по 4% от суммы своего дохода, если работают с физическими лицами, и 6% — при работе с компаниями или ИП. При регистрации самозанятых до конца 2020 года, они получат налоговый бонус 12 130 рублей к существующему налоговому вычету в размере 10 000 рублей.

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