В Башкирии начали выделять льготы самозанятым

Напомним, новый налоговый режим был введен в Башкирии с 1 января 2020 года. В правительстве региона приняли решение оказать поддержку налогоплательщикам, чтобы сохранить бизнес.

Сообщается, что всем зарегистрированным самозанятым и тем, кто планирует пройти регистрацию в 2020 году, кроме основного капитала в размере 10 тысяч рублей предоставят дополнительный капитал в размере 12 310 рублей.