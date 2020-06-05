В Башкирии начали выделять льготы самозанятым
Сегодня, 13:01ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Жителям региона, которые перешли на специальный налоговый режим, положен теперь ряд послаблений.
Напомним, новый налоговый режим был введен в Башкирии с 1 января 2020 года. В правительстве региона приняли решение оказать поддержку налогоплательщикам, чтобы сохранить бизнес.
Сообщается, что всем зарегистрированным самозанятым и тем, кто планирует пройти регистрацию в 2020 году, кроме основного капитала в размере 10 тысяч рублей предоставят дополнительный капитал в размере 12 310 рублей.
Предполагается, что за счет этих средств можно будет оплатить налог в 2020 году. Вычет уже начислен гражданам 1 июня, применяться он будет автоматически, уменьшая сумму начисленного налога. Также полагается субсидия в размере уплаченного ими НПД за 2019 год.
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