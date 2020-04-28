ТПП Башкирии создаст цифровую платформу для самозанятых жителей республики

Торгово-промышленная палата Башкирии намерена создать цифровую платформу для самозанятых жителе республики.

Как рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов, предприниматели смогут размещать на данной платформе информацию о себе и своей деятельности абсолютно бесплатно.

- Никаких комиссий, налогов, сборов за размещение, в том числе рекламы, на платформе не будет, - подчеркнул Тимур Хакимов.

А это станет новой возможностью нового официального заработка онлайн и привлечение дополнительных инвестиций для бизнеса.

Весть информационный ресурс будет создан в рамках принятого второго пакета мер социальной поддержки республики.