ТПП Башкирии создаст цифровую платформу для самозанятых жителей республики
Предприниматели смогут размещать на ней информацию о себе и своей деятельности абсолютно бесплатно.
Торгово-промышленная палата Башкирии намерена создать цифровую платформу для самозанятых жителе республики.
Как рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов, предприниматели смогут размещать на данной платформе информацию о себе и своей деятельности абсолютно бесплатно.
- Никаких комиссий, налогов, сборов за размещение, в том числе рекламы, на платформе не будет, - подчеркнул Тимур Хакимов.
А это станет новой возможностью нового официального заработка онлайн и привлечение дополнительных инвестиций для бизнеса.
Весть информационный ресурс будет создан в рамках принятого второго пакета мер социальной поддержки республики.
- Платформа будет своего рода территорией креативных индустрий нашего региона. Будут расширены экономические возможности МСП, а также представлена в открытом доступе цифровая репутация предпринимателей, - уточнил Тимур Хакимов.