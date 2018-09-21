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В Уфе стартовал Международный форум Международной ассамблеи столиц и крупных городов
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Уфе стартовал Международный форум Международной ассамблеи столиц и крупных городов

Сегодня, 13:50ОбществоВиктория КуприяноваФото: Пресс-служба мэрии Уфы.
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