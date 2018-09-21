В Башкирии для туристов разработают новую карту маршрутов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проект будет на двух языках: русском и английском.
Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, на эти цели из средств бюджета республики будет выделено 600 тысяч рублей. Карту туристских маршрутов Уфы и республики выпустят в количестве 7500 штук.
Всего должно быть разработано три дизайн-макета двусторонней стилизованной карты.
Напомним, что в этом году впервые был представлен новый бренд Башкортостана - Terra Bashkiria, подробнее о котором мы писали здесь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей