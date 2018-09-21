В Башкирии для туристов разработают новую карту маршрутов

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, на эти цели из средств бюджета республики будет выделено 600 тысяч рублей. Карту туристских маршрутов Уфы и республики выпустят в количестве 7500 штук.

Всего должно быть разработано три дизайн-макета двусторонней стилизованной карты.