Туристский бренд Terra Bashkiria представит в Казани ФК «Уфа»

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Футболисты выйдут на поле в футболках с новым логотипом.
Игроки футбольного клуба «Уфа» выйдут в футболках с логотипом бренда Terra Bashkiria на матч 29-го тура чемпионата России в Казани, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
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Матч «Рубин-Уфа» станет последним тестовым перед Чемпионатом мира-2018. Свидетелями презентации нового бренда РБ станут почти 45 тысяч человек.
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