Какие вопросы вызывает бренд Terra Bashkiria

Назвав регион Terra Bashkiria, авторы нового бренда решили обыграть детские мечты аудитории о неизведанных землях. Выглядит все, на первый взгляд, логично. Кто в своё время не зачитывался Жюлем Верном, Майн Ридом, Луи Буссенаром и Фенимором Купером? Кто не представлял себя капитаном каравеллы, вглядывающимся в пустынные горизонты?

Проблема, однако, в том, что, став взрослыми, подавляющее большинство утратило этот позитивно-романтический настрой. Как и во времена Великих географических открытий, люди знают, что все эти terra - опасны и недружелюбны, а открывать и осваивать их - удел немногочисленных романтиков и авантюристов. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить количество туристов, едущих в банальные Рим и Дубаи, с числом первооткрывателей, исследующих неизвестные земли.

Если ты хочешь заманить гостей, надо быть подчёркнуто дружелюбным. А в предложенной авторами Terra Bashkiria версии наш регион как бы сам говорит: «Да, я - медвежий угол. Не ждите от меня ни радушного приёма, ни комфорта».

Объясняя решение сделать отсылку к Terra, авторы бренда ссылаются на факт того, что за пределами региона о Башкирии никто, мол, ничего не знает. Им (и заказчику) стоит вспомнить, что брендирование делается не для того, чтобы зафиксировать статус-кво и отказаться от развития. Как говорится: «Надо быть не тем, кто ты есть, а тем, кем ты стремишься быть».

Любой придуманный образ - это демонстрация идеала. Того, к чему ты устремлён, кем хочешь казаться. Башкирия в данном случае могла обыграть, что угодно, но предпочла сделать упор на своей неизвестности. Есть в этом признании факта собственной провинциальности что-то от блоковского отчаяния: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы!»

Выглядит это как бренд для собственного потребления. Словно бы устав от своих комплексов, жители Башкирии бессознательно зреют для того, чтобы махнуть рукой и обиженно сказать: «Ну и черт с вами!» И остановиться в развитии. Туристам и инвесторам такое не понравится. Да и с политической точки зрения потакание подобным настроениям - популизм худшего толка. Лидеры должны вести толпу за собой, а не плестись в ее хвосте. Тот факт, что республиканское правительство согласилось с предложенным вариантом, говорит о полном непонимании им своей миссии и своих задач.

Верный принципу «критикуя - предлагай», автор считает, что, создавая бренд Башкирии, лучше всего было бы обыграть национальный характер местных жителей. Сказать, что башкиры сохраняли кочевой образ жизни дольше подавляющего большинства соседей и именно этот факт повлиял на процесс формирования их ментальности: башкиры отличаются открытостью новому и терпимостью. Кочевник – не ортодоксален и гибок. Его нельзя загнать в границы каких-то узких концепций, ему нужны широта и размах. Кочевая жизнь - в прошлом, но эти черты национального менталитета остались у башкир навсегда.

Общеизвестно, что в глазах большинства жителей развитых стран россияне нетолерантны и недружелюбны. Мягко скажем - не самые лестные характеристики. Отстроиться от них - задача номер один. Не стоит забывать, что Россия - рискованный рынок. Вложение денег сюда - бизнес не для слабонервных. Как вы думаете, какой регион предпочтёт инвестор: тот, что хочет казаться открытым и дружелюбным, или тот, что ни мало не стесняясь, и словно бы гордясь этим, заявляет о себе как о Terra - чем-то опасном и неизведанном?..