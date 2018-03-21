Болельщики ЧМ-2018 забронировали более трети мест в бесплатных поездах

ОАО «РЖД» и АНО «Транспортная дирекция-2018» проработан график движения дополнительных поездов на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана.

Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».

Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва.

Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород.

Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). Болельщикам предложено более 440 тыс мест в бесплатных поездах.

На сегодня уже забронировано более 160 тыс билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.

Забронировать места в дополнительных поездах болельщики могут на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).