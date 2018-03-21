Болельщики ЧМ-2018 забронировали более трети мест в бесплатных поездах
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам.
ОАО «РЖД» и АНО «Транспортная дирекция-2018» проработан график движения дополнительных поездов на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана.
Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».
Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва.
Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород.
Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). Болельщикам предложено более 440 тыс мест в бесплатных поездах.
На сегодня уже забронировано более 160 тыс билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.
Забронировать места в дополнительных поездах болельщики могут на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).
Справка. Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой.