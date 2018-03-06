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Как в Уфе отметили 100 дней до начала ЧМ-2018
Сюжеты:
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20180306 162724

Как в Уфе отметили 100 дней до начала ЧМ-2018

Сегодня, 17:52СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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