В Уфе дольщики ЖК «Новобулгаково» приостановили голодовку

Такое решение было принято после череды совещаний с застройщиком, инвестором и чиновниками, которые длились почти полдня.

Вчера, 19 декабря, поздно вечером дольщики жилого комплекса «Новобулгаково» приняли решение приостановить голодовку, объявленную накануне. Об этом Медиакорсети сообщил активист инициативной группы дольщиков Роман Ситдиков. Такое решение было принято после череды совещаний с застройщиком, инвестором и чиновниками, которые длились почти полдня. Первая встреча прошла днем, в ней принимали участие заместитель руководителя Госкомстроя РБ Егор Родин, и.о. гендиректора ООО «Стройвертикаль» Валерий Прудский и инвестор стройки, предприниматель Марсель Юсупов.

- Мы решили приостановить нашу акцию протеста, поскольку после встречи с застройщиком, инвестором, представителями Госкомстроя РБ, а также представителем Регионального оператора часть наших требований выполнена, - пояснил Медиакорсети Роман Ситдиков. – Поэтому мы сочли возможным приостановить голодовку. Наши собеседники дали нам определенные гарантии. Если они не будут соблюдены, то в конце января наша акция протеста будет возобновлена.

По словам Романа Ситдикова, застройщик должен до конца текущего года представить бухгалтерскую отчетность, а также «дорожные карты» с графиком работ по достройке домов, включая перепланировку ряда квартир.

При этом было отмечено, что несколько домов, которые застыли на уровне котлована, скорее всего, достроены не будут. Дольщики, приобретшие в них квартиры, должны быть расселены в другие дома жилого комплекса «Новобулгаковский».