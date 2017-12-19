Дольщики ЖК "Серебряный ручей" возмутились приостановкой строительства

Дольщики семи домов ул. Дагестанской написали заявление в МВД Башкирии. Они просят проверить, как застройщик - ООО "Крона" - расходовал собранные средства. В компании объяснили задержку экономическими причинами и заверили, что все дома будут сданы.

В своем обращении на имя министра МВД Башкирии Романа Деева, 165 дольщиков пишут, что "Крона" не передает им квартиры, хотя они оплачены в полном объеме. Несмотря на то, что после общественных протестов, мэрия продлила договор аренды с застройщиком, строительство вновь остановилось.

- Аренда продлена до четвертого квартала 2018 года, и дома 7, 9, 10 готовы практически на 90 процентов, - рассказала Медиакорсети одна из дольщиц Альбина Салаватова. - После продления аренды какие-то работы начали проводиться обещали достроить до четвертого квартала этого года. На сегодня стройка вновь остановилась, последние две недели на объектах вообще нет ни одного рабочего.

По данным дольщиков, "Крона" собрала с дольщиков в общей сложности три миллиарда рублей. Но расходы на строительство в Деме, по их мнению, "слишком малы по сравнению с доходами". А потому граждане предполагают, что средства были выведены в сторонние организации.

Право аренды земельных участков застройщика, как следует из заявления, на сегодня арестовано из-за долгов по неустойкам перед дольщиками. Общая сумма составляет более 20 миллионов рублей. Это, как пояснили дольщики, не дает "Кроне" продавать новые квартиры, по ведению строительства никаких ограничений нет.

В заявлении в МВД дольщики просят проверить действия застройщика на предмет нецелевого расходования денег в период продажи квартир - с 2012 – 2017 годов. В случае выявления нарушений - привлечь учредителя и директора "Кроны" к уголовной ответственности.

В компании "Крона" причины задержки строительства пояснили экономическими причинами и заверили, что все дома будут достроены.

- Все денежные средства участников долевого строительства жилого комплекса «Серебряный ручей» используются в полной мере на строительство данного комплекса, а также периодически денежные средства списываются на выплаты дольщикам за неустойки и штрафы, - отметили в компании.

- Работы по строительству домов №7, №9 и №10 ведутся согласно графикам строительства. Все дома будут достроены и участники долевого строительства получат свои квартиры. Наша компания на строительным рынке РБ и России уже 18 лет. Мы построили и сдали в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров жилья. В истории нашей компании нет ни одного обманутого дольщика, все покупатели получили свои квартиры согласно условиям заключенных договоров долевого участия. Да, мы признаем, что были задержки и перенос сроков строительства, обусловленные экономическими причинами (кризис) или административными препонами, но мы не умалчиваем данные моменты, а разрешаем их.

Напомним, что в жилом комплексе «Серебряный ручей» сданы и заселены 14 домов. Дома 7, 9 и 10 готовятся к сдаче. В компании подчеркнули, что строительство находится на финальной стадии.