Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 20 ноября

Окружающие в этот день могут вас просто раздирать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости. В противном случае могут возникнуть конфликты.