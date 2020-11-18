Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 18 ноября

Вы не должны поддаваться никаким соблазнам, которых сейчас будет множество. Полагайтесь больше на себя, но имейте в виду: если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете массу ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать на него те дела, до которых у вас руки не доходили.