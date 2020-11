Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 18 ноября

Послание от астрологов поможет вам правильно настроиться на текущий день и принимать только самые полезные решения.

Овен Заключение новых деловых договоров и подписание контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие. Этот день очень благоприятен для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями. Вам нужно как можно больше находиться на свежем воздухе. Телец Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области вас могут ожидать приятные сюрпризы. Близнецы Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Как ни странно, они у вас есть, причем в ближайшем окружении. Но, установив их личность, не пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. Наиболее эффективной окажется тактика молчания. Благоприятный день для всего, что связано с любовью. Рак Негативные эмоции могут заглушить голос вашего разума, из-за этого существует значительный риск совершить серьезную ошибку. Не идите ни на какие компромиссы со своей совестью, тем более не поддавайтесь соблазну получения легких денег, так как можете потерять гораздо больше, чем приобретете. Лев Сейчас не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу. Возможны изменения в лучшую сторону на любовном фронте. Дева Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний. Весы Ваша нерешительность будет мешать найти выход из сложившейся ситуации. Но не пасуйте перед препятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятный. Одинокие представители этого знака могут получить шанс найти родственную душу. Скорпион Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру. Даже если вас просто пригласят на вечеринку или презентацию, обязательно сходите, так как сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Скорее всего, вам поступят интересные предложения, или вы сможете завести полезные знакомства. Помощь придет оттуда, откуда вы ее никак не ожидаете. Стрелец Вы не должны поддаваться никаким соблазнам, которых сейчас будет множество. Полагайтесь больше на себя, но имейте в виду: если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете массу ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать на него те дела, до которых у вас руки не доходили. Козерог Если не хотите осложнить себе жизнь, то сейчас не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых вы зависите. Этот день может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Зато наступило удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства. Водолей Не позволяйте себе лениться. У вас могут возникнуть интересные идеи. И не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их осуществлении. Будьте внимательны к любимому человеку, дабы избежать обид и ссор. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Сейчас не стоит брать деньги в долг. Рыбы Сложно предсказать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. На одно и то же действие или высказывание вы можете реагировать совершенно по-разному, причем определить, что же повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно. Предупредите близких людей и коллег, чтобы они были снисходительными и не обижались на вас.

