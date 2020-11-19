Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 19 ноября

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие - не для вас.