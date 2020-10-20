В Уфе прошла проверка школы, где учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми

Напомним, Калининский районный суд Уфы ужесточил наказание экс-воспитательнице социального приюта Адиле Нуруллиной за жестокое обращение с детьми. 22-летняя девушка спровоцировала конфликт и драку между детьми и снимала происходящее на видео. Позже она выложила видео в соцсети. Кроме того, она заклеила одной девочке рот скотчем, кричала на нее матом, а после взяла линейку и ударила по рукам. Сначала за издевательства над детьми суд оштрафовал её на восемь тысяч рублей. Однако, по требованию прокуратуры, суд ужесточил наказание, увеличив штраф до 15 тысяч рублей.