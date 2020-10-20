В Уфе прошла проверка школы, где учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми

В Уфе прошла проверка школы, где учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми

Вчера, 17:07ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Уполномоченная по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала об итогах проверки школы в Уфе, где учитель якобы заклеивала ученику рот скотчем, била его об парту и неподобающе разговаривала.

Ранее прокуратура Советского района Уфы организовала проверку школы после публикаций СМИ об учителе, которая заклеила скотчем рот ученика 4 класса.

Как рассказала Милана Скоробогатова, учителя признали невиновным. То, что преподаватель била ребёнка об парту и заклеивала рот скотчем, не подтвердилось. Но за свои слова в адрес мальчика учитель извинилась и перед ним, и перед родителями.

Я считаю, что такой разговор с учеником, который ущемляет его, не допустим в российской школе, сказала Скоробогатова.

Напомним, Калининский районный суд Уфы ужесточил наказание экс-воспитательнице социального приюта Адиле Нуруллиной за жестокое обращение с детьми. 22-летняя девушка спровоцировала конфликт и драку между детьми и снимала происходящее на видео. Позже она выложила видео в соцсети. Кроме того, она заклеила одной девочке рот скотчем, кричала на нее матом, а после взяла линейку и ударила по рукам. Сначала за издевательства над детьми суд оштрафовал её на восемь тысяч рублей. Однако, по требованию прокуратуры, суд ужесточил наказание, увеличив штраф до 15 тысяч рублей.

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