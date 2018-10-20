В Уфе на жителей аварийного дома обратили внимание после обрушения части потолка
Прокуроры потребовали расселить жителей.
Прокуратура республики провела проверку по сообщению в СМИ об обрушении части потолочного покрытия в 16-квартирном доме 81а по ул. Зенцова Уфы, сообщается на официальном сайте ведомства.
Дому более 70 лет, он был признан аварийным еще в 2015 году. Но городская администрация с тех пор так и не расселила жильцов. Тем временем СМИ сообщили, что в одной из квартир дома обвалился штукатурный слой потолка площадью около 1 кв м.
В связи с этим прокуратура Уфы внесла в адрес и.о. главы городской администрации Салавата Хусаинова представление с требованием установить сроки для расселения аварийного дома.
А прокуратура Ленинского района Уфы в судебном порядке потребовала от чиновников предоставить квартиры 8 семьям, проживающим в данном доме по договорам социального найма.
- За ходом и результатами рассмотрения актов прокурорского реагирования прокуратурой республики установлен контроль, - сообщили в прокуратуре.