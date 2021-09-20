Абсолютно новый Volkswagen Taos. Выезжай за рамки!

Линейка двигателей на Volkswagen Taos будет отвечать различным целям его будущих владельцев. Здесь и энерговооруженный 1.4 с турбокомпрессором, мощностью 150 лошадиных сил, и проверенный и надежный атмосферник 1.6 , который не уступает в топливной экономичности. В сочетании с самыми современными трансмиссиями и системой полного привода эти моторы способны подарить водителю незабываемые эмоции от вождения и при этом порадуют его низкой стоимостью владения - то есть топливной эффективностью и выгодным обслуживанием.