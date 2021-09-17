Volkswagen Tiguan – новый уровень инноваций!

Гармонично с силой и выносливостью тигра в Volkswagen Tiguan сочетаются маневренность и юркость игуаны. Рулевой механизм – рейка, зарекомендовал себя долгими годами уверенной эксплуатации на автомобилях прежних поколений. Система активного полного привода 4MOTION позволяет не только двигаться по пересеченной местности, но и уверенно заходить в крутые повороты, не сбавляя ход практически на любом покрытии.