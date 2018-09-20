В Башкирии собирают средства в помощь студентке, попавшей в ДТП в Китае

В соцсетях опубликован призыв оказать посильную материальную поддержку студентке из Стерлитамака Нелле Абашиной, которая проходит лечение после ДТП в Китае.

Автомобиль, в котором ехала Нелля с друзьями, 21 августа попал под грузовик. Девушка получила тяжелейшие травмы – разрыв печени в трех местах, перелом ребер и правого голеностопного сустава, пневмоторакс. Ее прооперировали китайские врачи. За больницу заплачены 70 тысяч юаней (это 700 тысяч рублей). Нелля нуждается в реабилитации, на которую у ее семьи средств больше нет.

Ее мама – детский кардиолог и врач-педиатр Фарида Бейсбаковна Абашина уехала ухаживать за дочерью. По словам близких, консульство оказать помощь девушке отказалось, страховку ей тоже получить пока не удается.

Близкие семьи Абашиных просят всех, кому не безразлична судьба Нелли, оказать ей финансовую помощь для лечения и реабилитации. Перевезти Нелли в Россию пока невозможно по состоянию здоровья. Мама находится рядом с ней.