В Башкирии в жутком ДТП с тремя автомобилями погибло три человека

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Еще двое госпитализированы с травмами.
Сегодня, 19 сентября, около 13.00 в Салаватском районе республики на 1613 километре трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись легковушка «Mercedes-Benz», грузовой фургон «Hyundai» и встречный им грузовик «Iveco», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Mercedes-Benz». Также госпитализирована женщина и подросток.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей