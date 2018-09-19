В Башкирии четыре человека, в том числе двое детей, скончались в ДТП с фурой
19 сентября, 10:44ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас устанавливаются личности погибших, идет расследование.
18 сентября около 16:30 на 1235 км автодороги «Москва – Уфа» в Дюртюлинском районе столкнулись «Лада Гранта», направлявшаяся в сторону Уфы, и встречный грузовик «Iveco» с полуприцепом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры - женщина и двое несовершеннолетних - погибли на месте происшествия.
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Сейчас устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
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