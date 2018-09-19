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В Башкирии четыре человека, в том числе двое детей, скончались в ДТП с фурой
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии четыре человека, в том числе двое детей, скончались в ДТП с фурой

19 сентября, 10:44ПроисшествияРустэм Башкирцев
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