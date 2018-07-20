В Уфе антипрививочники приводят детей на вакцинацию после вспышки кори

34-летняя уфимка Елена (имя изменено) согласилась рассказать свою историю для публикации после долгих предварительных уговоров. Она сообщила, что осознает, насколько озвученная ею информация может повлиять на точку зрения других родителей и поэтому готова ее озвучить на открытой площадке.

Прививки: за и против

- Болезнь ребенка моей знакомой на меня очень сильно подействовала и заставила пересмотреть свое мнение. Даже не сама болезнь, а общение с ней по телефону. Когда они вместе с ребенком были экстренно госпитализированы, мы полночи с ней общались по телефону. Она говорит, что ее малыш очень плохо себя чувствует, у него высокая температура, вялость. Моя подруга плакала и никак не могла успокоиться. А мы буквально пару недель до этого, когда появились первые новости про корь, с ней общались и так вальяжно рассуждали, что все равно не будем делать прививки и что нас болезнь не коснется. Ее слезы очень сильно на меня подействовали. Все-таки здоровье ребенка - это самое важное в жизни женщины. Конечно, бывают осложнения от прививок, но ведь их можно избежать, если пройти специальное обследование перед вакцинацией. А вот последствия тяжелой болезни могут быть гораздо более серьезными и непоправимыми. Я представила себя на месте подруги и поняла, что не хочу на самом деле оказаться там. Мы решили сдать анализ крови ребенка на определение иммунологической напряженности, чтобы быть уверенными, что те или иные вакцины ему не повредят. Удивляюсь, почему эта идея не пришла мне в голову раньше, - такую исповедь прислала в адрес нашей редакции Елена.

Свою точку зрения по данной теме высказала уфимский журналист и блогер, мама двоих детей Ольга Маловица.

- Не навязываю никому свое мнение, но я выступаю за прививки детям. Не верю в фармацевтический заговор, зато верю в болезни, которые удалось обуздать благодаря вакцинам. Среди антипрививочников бытует мнение, что заразиться тяжелыми болезнями сейчас фактически невозможно. Однако это не так, мы живем в большом мире. Например, в странах Средней Азии распространен полиомиелит (его вспышка произошла как раз после отмены обязательной вакцинации там). В Россию приезжает много мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, их даже прививают без очереди, - рассказала Ольга. – Чтобы принять взвешенное решение по поводу той или иной прививки, достаточно проконсультироваться у хорошего врача. Есть детали, которые мама важно знать. Например, как рассказала не так давно на мастер-классе нейропсихолог Валентина Паевская, делать прививки в тот момент, когда ребенок начинает осваивать новое для себя умение. Поэтому если вы заметили, что ваш малыш пытается начать ползать, не стоит в этот момент делать прививку, чтобы не получить откат. Дождитесь, когда навык закрепится, и тогда отправляйтесь в поликлинику.

Инфекция не дремлет

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, новых случаев заболевания корью в Башкирии за последние пару недель пока больше не было зафиксировано. Последний раз заражение корью было выявлено 3 июля. На сегодняшний день в Башкирии лабораторно подтверждены 12 случаев заболеваний корью: шесть из них - в Уфе, остальные в Уфимском и Иглинском районах. Среди заболевших семеро - дети в возрасте от семи месяцев до 16 лет, остальные пятеро заболевших - взрослые.

При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре, врачи постарались установить наблюдение за каждым из тех, кто контактировал с больными, оно должно вестись в течение 21 дня. Непривитые люди из окружения заболевших получили необходимые уколы.

По словам заведующей педиатрическим отделением №4 Детской поликлиники №5 города Уфы Альфии Хакимовой, в последние пару недель ей довелось лично наблюдать возросшую активность родителей на тему вакцинации детей.

- Буквально вчера пришла взволнованная мама, которая совсем недавно, в июне, отказалась от всех прививок и вот теперь решила срочно провести вакцинацию своего двухлетнего малыша. Другая женщина также изменила свое мнение на фоне последних новостей, она припомнила, как когда-то давно страдала ее родственница, у которой умер от кори ребенок, - рассказала корреспонденту Медиакорсети Альфия Хакимова. – В то же время вот опять же на днях я общалась с одной семьей, которую никак не удалось уговорить на прививку, я говорила и с мамой, и с папой. Они твердят, что не хотят, чтобы у их ребенка после прививки развился аутизм и т.д. Но ведь можно пройти обследование, чтобы убедиться в безопасности прививок, если вопрос стоит так уже принципиально.

Как подчеркивают в минздраве Башкирии, в республике не идет речь об эпидемии кори. Отмечены только отдельные вспышки заболевания, которые не должны распространиться, именно благодаря тому, что в регионе все-таки имеет место массовая вакцинация. Так что посещения мест массового пребывания могут представлять некоторую опасность все-таки для непривитых детей. Врачи уточняют, что прививка от кори, паротита, краснухи, (КПК) впервые делается детям в годовалом возрасте, затем повторно вакцинация от кори должна проводиться в возрасте шести лет, как правило, ее делают непосредственно перед поступлением ребенка в школу. Непосредственно перед прививкой нужно пройти медосмотр, чтобы исключить возможные осложнения, которые, впрочем, по словам врачей, все же бывают, весьма редко. Вакцины проходят строгий контроль качества.

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