В Башкирии чиновников заставили взять бесхозную дорогу на баланс

Проезжая часть в 110 метров на автодороге «Уфа-Чишмы», проходящая через железнодорожный переезд оказалась безхозяйной и долгое время не ремонтировалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Муниципалитет не поставил имущество на учет как бесхозяйное для последующего оформления в свою собственность. В судебном порядке от чиновников потребовали принять дорожный участок в муниципальную собственность в течение года с момент постановки на учет в Росреестре.