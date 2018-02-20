В Башкирии чиновников заставили взять бесхозную дорогу на баланс

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Такую дорогу на железнодорожных путях обнаружили в Чишминском районе.
Проезжая часть в 110 метров на автодороге «Уфа-Чишмы», проходящая через железнодорожный переезд оказалась безхозяйной и долгое время не ремонтировалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Муниципалитет не поставил имущество на учет как бесхозяйное для последующего оформления в свою собственность. В судебном порядке от чиновников потребовали принять дорожный участок в муниципальную собственность в течение года с момент постановки на учет в Росреестре.
Доводы апелляционной жалобы администрации Верховный суд отклонил, признав требования прокуратуры законными.
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