В Башкирии выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 14:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболели 168 человек. За все время количество зараженных выросло до 22 403 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с опасным заболеванием при Минздраве Башкирии.

За минувший день от коронавируса выздоровели 164 пациента. Всего опасный недуг побороли 16 907 человек.

Также Минздрав сообщает о том, что за сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число жертв коронавируса достигло 167 человек.

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