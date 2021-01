В Башкирии выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболели 168 человек. За все время количество зараженных выросло до 22 403 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с опасным заболеванием при Минздраве Башкирии.

За минувший день от коронавируса выздоровели 164 пациента. Всего опасный недуг побороли 16 907 человек. Также Минздрав сообщает о том, что за сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число жертв коронавируса достигло 167 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter