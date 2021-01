Эксперты рассказали, что в конце зимы в России может повыситься количество заражений коронавирусной инфекции.

По сообщению iz.ru, на рост заболеваемости может негативно повлиять ухудшение эпидемиологической обстановки из-за погодных факторов, но за несколько месяцев ситуацию удастся улучшить, в том числе благодаря массовой вакцинации, которая уже началась в России восемнадцатого января. Полностью стабилизировать эпидобстановку в стране можно будет только после того, как у половины населения выработается коллективный иммунитет.

