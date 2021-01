В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заболели коронавирусом. Всего с момента начала пандемии число инфицированных достигло 22 235 человек. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом в Башкирии.

За прошедший день от опасного недуга вылечились 173 пациента. За все время выздоровело 16 743 человека. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона.

