Два эстонских пенсионера, проживающих в доме престарелых, умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Издание iz.ru сообщает, что умершим пенсионерам было восемьдесят пять лет и девяносто один год. Им поставили вакцину, разработанную совместно американской и германской компаниями. При этом специалисты утверждают, что смерть людей не имеет отношения к вакцинации, поскольку после прививки у них не наблюдалось никаких побочных реакций.

