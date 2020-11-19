Башкирия стала регионом с наибольшим объемом незавершенного строительства в ПФО

Напомним, в Башкирии не раз возникали проблемы с недостроями. В частности, дольщики ЖК «Миловский парк» привлекали внимание властей. Дело в том, что их застройщика компанию «Килстройинвест» признали банкротом. В числе обманутых дольщиков оказались 1,2 тысячи человек, которые в течение лета проживали в палаточном парке, где и записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову и президенту России Владимиру Путину. Позже власти Башкирии сообщили, что 26 домов ЖК достроят, а дольщикам двух домов вернут вложенные средства.