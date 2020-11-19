Башкирия стала регионом с наибольшим объемом незавершенного строительства в ПФО

Башкирия стала регионом с наибольшим объемом незавершенного строительства в ПФО

Вчера, 13:37ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Счётная палата России опубликовала бюллетень о незавершенном строительстве в различных частях страны. В 2019 году Башкирия, по данным ведомства, стала регионом с наибольшим объемом незавершенного строительства (ОНС) по объектам в Приволжском федеральном округе.

В 2019 году показатель составил 12 309 ОНС. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 286. Общая площадь незавершённого строительства составила в прошлом году в республике 2706 тысяч квадратных метров. Башкирию в рейтинге обгоняют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области.

В городах Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Рязанской и Владимирской областях, Республике Башкортостан объемы незавершенного строительства многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков в 3–4 раза превышают годовой объем ввода в 2019 году. Масштабы незавершенного строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан оцениваются в 5,2 трлн рублей, или 5% ВВП, сообщается в отчёте.

Напомним, в Башкирии не раз возникали проблемы с недостроями. В частности, дольщики ЖК «Миловский парк» привлекали внимание властей. Дело в том, что их застройщика компанию «Килстройинвест» признали банкротом. В числе обманутых дольщиков оказались 1,2 тысячи человек, которые в течение лета проживали в палаточном парке, где и записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову и президенту России Владимиру Путину. Позже власти Башкирии сообщили, что 26 домов ЖК достроят, а дольщикам двух домов вернут вложенные средства.

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