В Башкирии до 2023 года восстановят права 7,5 тысяч обманутых дольщиков

Сегодня, 28 октября, глава Башкирии радий Хабиров провел «Стройчас». Вместе с исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры РБ Рамзилем Кучарбаевым они обсудили процесс восстановления прав обманутых дольщиков.

– В 2020 году мы завершаем мероприятия в отношении 28 объектов строительства с восстановлением прав 842 дольщиков. В свои квартиры в этом году уже въехали 192 человека, отметил руководитель Минстроя республики. По словам министра, до 2023 года более 7,5 тысяч человек должны въехать в свои квартиры. Власти планируют решить вопросы по 126 проблемным домам. Также на сегодняшний день проблему четырех тысяч дольщиков решат на средства, выделенные федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства. По 54 домам начали выплачивать компенсации либо выделять субсидии на их достройку. В ходе совещания также обсудили возможность получения средств поддержки из федерального бюджета в размере 6 миллиардов рублей. По словам гендиректора Фонда по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, для этого необходимо также выделить средства из регионального бюджета. Радий Хабиров поручить подготовить изменения в пакет бюджетных документов на 2021 год.

