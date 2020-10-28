В Башкирии до 2023 года восстановят права 7,5 тысяч обманутых дольщиков

По словам министра, до 2023 года более 7,5 тысяч человек должны въехать в свои квартиры. Власти планируют решить вопросы по 126 проблемным домам. Также на сегодняшний день проблему четырех тысяч дольщиков решат на средства, выделенные федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства. По 54 домам начали выплачивать компенсации либо выделять субсидии на их достройку.