Депутаты Курултая Башкирии предложили защищать интересы дольщиков

Напомним, в Башкирии обманутые дольщики не раз выходили на пикеты и жаловались на застройщика. 28 октября глава республики Радий Хабиров и и.о. министра строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев обсудили восстановление прав дольщиков. Планируется, что до 2023 году более 7,5 тысячи человек должны получить ключи от своих квартир. Кроме того, федеральный Фонд защиты прав участников долевого строительства выделит средства четырём тысячам дольщиков.