Депутаты Курултая Башкирии предложили защищать интересы дольщиков

Госсобрание Башкирии планирует направить в Госдуму РФ законопроект по регулированию интересов дольщиков и строителей новых домов.

Как заявил председатель Курулатя Константин Толкачев, покупатели нового жилья часто сталкиваются с проблемами и несоблюдением правил строительства. При этом застройщик не всегда устраняет нарушения добровольно. Также он отметил, что суды взыскивают с застройщиков суммы, несопоставимые с реальными затратами на устранение недоделок, что негативно сказывается на финансовой составляющей. В последние годы резко возросло количество судебных исков к застройщикам по фактам несоответствия качества сдаваемых квартир. Юридические компании, которые не заинтересованы в досудебном решении спора, привлекают к оценке ущерба сомнительных «экспертов», сказал Толкачев. В связи с этим парламент подготовил законопроект, который сможет решить данные проблемы, а также обеспечит баланс интересов застройщиков и дольщиков. Депутаты предлагают обязать застройщика устранить нарушения в течение 20 дней. Напомним, в Башкирии обманутые дольщики не раз выходили на пикеты и жаловались на застройщика. 28 октября глава республики Радий Хабиров и и.о. министра строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев обсудили восстановление прав дольщиков. Планируется, что до 2023 году более 7,5 тысячи человек должны получить ключи от своих квартир. Кроме того, федеральный Фонд защиты прав участников долевого строительства выделит средства четырём тысячам дольщиков.

