Хозуправление Башкирии заказало фото и видеосъемку

Вся работа по фото и видеосъемке для государственных нужд будет проводиться в течение 30 часов и еще 12 часов – съемка с помощью квадрокоптера. Общая стоимость работ – 70 тысяч рублей при максимальной цене в 100 тысяч рублей на начало проведения тендера.