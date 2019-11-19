Хозуправление Башкирии заказало фото и видеосъемку
Сегодня, 10:01ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Съемка будет проходить, в том числе, с помощью квадрокоптера.
Сюжеты: Эксклюзив
Вся работа по фото и видеосъемке для государственных нужд будет проводиться в течение 30 часов и еще 12 часов – съемка с помощью квадрокоптера. Общая стоимость работ – 70 тысяч рублей при максимальной цене в 100 тысяч рублей на начало проведения тендера.
Работы будут производиться с момента заключения государственного контракта до конца года по отдельным заявкам заказчика.
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